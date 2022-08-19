شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ، وجاءت كالتالى: ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام. ‎‏‎- البطاطس بسعر 7 جنيهات - البصل الأبيض 2.75 جنيه. ‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ2.75 جنيه. - الكوسة بـ 9.5 جنيه. ‎‏- الجزر بـ 8:5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه. - الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ16 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 10جنيهات. - فاصوليا بـ15‎ جنيها. ‏- بلح بارحى بـ 34 جنيها. - بامية بـ26‎ جنيها. - كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. - عنب أحمر بـ12.5 جنيه.