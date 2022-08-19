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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‎‏‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ، وجاءت كالتالى:

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام.

 

‎‏‎- البطاطس بسعر 7 جنيهات

 

- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

 

‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ2.75 جنيه.

 

- الكوسة بـ 9.5 جنيه.

 

‎‏- الجزر بـ 8:5 جنيه.

 

‏‎‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

 ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.

 

- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.

 

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

 

‏‎‏‎- الليمون بـ 10جنيهات.

 

- فاصوليا بـ15‎ جنيها.

 

‏- بلح بارحى بـ 34 جنيها.

 

- بامية بـ26‎ جنيها.

 

- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

 

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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