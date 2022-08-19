شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس بسعر 7 جنيهات
- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ2.75 جنيه.
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ 8:5 جنيه.
- الخيار بـ 9.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ16 جنيها.
- الليمون بـ 10جنيهات.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ 34 جنيها.
- بامية بـ26 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.