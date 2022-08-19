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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بالعاصمة.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق، قد تمكنت من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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