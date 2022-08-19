ضبط مستريحة استولت على 2 مليون جنيه بزعم توظيفها بالبحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات؛ لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالبحيرة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بممارسة نشاط احتيالي للنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة السيارات والخردة، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على (2,172,000 مليون جنيه) تحت ذات الزعم، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وتبين اختبائها باحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية خشية ضبطها… وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافها وأمكن ضبطها.

وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.