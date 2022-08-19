"مخدرات وسلاح".. تنفيذ 87 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 197 سلاحا ناريا، و268 قضية مخدرات، وتنفيذ 87 ألفا و557 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 175 متهما بحوزتهم 197 سلاحا ناريا، شملوا 21 بندقية الية، و33 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و138 فرد محلى الصنع، و1171 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة و246 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 87 ألفا و557 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 351 حكم جنايات، و26 ألفا و376 حكم حبس جزئى، و4297 حكم حبس مستأنف، و44 ألفا و505 أحكام غرامات و12 الفا و28 حكم مخالفات.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 268 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 76 كيلو جراما من مخدر البانجو، و13.8 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و6.1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و180 جراما من مخدر الهيدرو، و385 جراما من مخدر الإستروكس، و887 جراما من مخدر البودر، و855 جراما من مخدر الشابو، و485 جراما من مخدر الايس، و30 جراما من مخدر الفودو، و60 جراما من مخدر الأفيون و5122 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 33 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 348 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 22 ألفا و623 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة .. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

ن.