تحرير 174 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 147 ألفا و347 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 29 ألفا و564 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2718 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي و20 مخالفة لشروط التراخيص.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.