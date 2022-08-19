ضبط 4 ملايين عبوة وقرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر بمخزن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 4 ملايين عبوة وقرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر بمخزن بالقاهرة، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وكانت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة مخزن بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لتجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركيا وغير المسجلة بالجهات المعنية "مجهولة المصدر"، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وعثر بداخل المخزن على 4 ملايين و200 ألف عبوة وقرص "منشطات - مكملات غذائية - أدوية"، بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.