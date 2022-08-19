لضبط الأسواق وارتفاع الأسعار.. ضبط 1667 قضية تموينية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 1667 قضية تموينية متنوعة، باجمالي مضبوطات بلغ نحو 112 طنا .

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1667 قضية تموينية متنوعة، من بينهم قضيتا حجب سلع استراتيجية، بمضبوطات بلغت 9 أطنان "سكر حر – ملح طعام – مكرونة "، و438 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن أسعار سلع غذائية وغير غذائية، بمضبوطات بلغت (44,115 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض - سكر حر - لحوم " – 750 عبوة سجائر)، و703 قضايا في مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (34٫700 طن دقيق بلدى مدعم – 289 بطاقة ذكية - ماكينة).

كما أسفرت الجهود عن ضبط 42 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (13,740 طن "سكر تمويني مدعم"– 333310 لتر مواد بترولية – 600 إسطوانة بوتاجاز).. فيما بلغ إجمالي المضبوطات (111٫555 طن – 289 بطاقة ذكية – 333310 لتر مواد بترولية – 600 أسطوانة بوتاجاز -750 عبوة سجائر – ماكينة).

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات؛ لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.