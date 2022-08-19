أمطار اليوم على هذه المنطقة.. الأرصاد: زيادة الشعور بارتفاع الحرارة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يتوقع اليوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة جدا وغير مؤثرة على منطقة حلايب وشلاتين.

وأضافت منار غانم لـ"الخليج 365" أنه يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من غدٍ الجمعة.

وتابعت: يتوقع من الغد ارتفاع الحرارة من درجة لدرجتين، وحاليا بنسجل بين 33 و34 درجة ويتوقع ما بين 35 و36 درجة مئوية في الظل.

وأشارت إلى ارتفاع الشعور بالحرارة خلال فترات الليل بسبب ارتفاع نسب الرطوبة مع انخفاض حركة الرياح.

وأوضحت أن منخفض الهند الموسمي هو السبب خلف ارتفاع نسب الرطوبة الذي تعاني منه مصر خلال فصل الصيف الجاري.

وأضافت منار غانم: ارتفاع نسب الرطوبة يرجع إلى التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يحرك كتلا هوائية من البحر المتوسط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: الرطوبة أعلى في المناطق المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز نسبة الرطوبة تتجاوز 85% على القاهرة وأكثر من 90% على مناطق أخرى.​