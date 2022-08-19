ضوابط العمرة.. تفاصيل تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر أثناء الرحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج منها.

ومن المقرر، بدء رحلات العمرة لهذا الموسم، في شهر أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

وشملت الضوابط، القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة التالي، تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر ومنها:

كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر والعودة - فندق الإقامة بمكة والمدينة - سعر البرنامج- التسلسل الزمني للبرنامج - مواعيد التحركات - عدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج) وفقا لما تم إدراجه على بوابة العمرة المصرية.

- بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة - حالة النبض)

- نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS)

- العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

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