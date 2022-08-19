حدث ليلا| حريق بكنيسة في البراجيل.. و7 ضحايا و22 مصابا في حادث بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس نقل بسيارة نقل محملة بالحجارة، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، صباح اليوم، والذي أسفر عن وقوع 7 ضحايا و22 مصابًا.

اصطدمت سيارة بالسور الحديدي لكوبري الجلاء وسقطت في نهر النيل، الجمعة، حسب شهود عيان.

اندلع حريق محدود بكنيسة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، الجمعة.

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وقف الحكم الصادر قبل أيام بحبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، نظيره في الأهلي.

حذر جهاز الاستخبارات الحربية الأوكراني من عملية روسية محتملة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية غدا الجمعة ،بعدما تم إبلاغ العاملين هناك بالبقاء في منازلهم.