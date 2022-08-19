شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بمواد الفقه والجبر والتوحيد.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، والتى تستمر حتى يوم 29 أغسطس الجارى، ويؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادتى الفقه والتوحيد.

ويؤدى طلاب الدور الثانى والبالغ عددهم 28664 طالبا وطالبة فى 375 لجنة على مستوى الجمهورية، حيث شدد القطاع على أن التعليمات الصادرة بشأن امتحانات الدور الأول سارية على لجان امتحانات الدور الثانى والتى تنتهى يوم 29 أغسطس الجارى.

وشدد قطاع المعاهد على رؤساء اللجان بالتنبيه على طلاب الشهادة الثانوية، بأنه ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا في الرسومات الهندسية، وممنوع استخدام القلم الجاف الأسود والقلم المزيل والقلم الحبر بكل ألوانه، على أن تتم الإجابة بالقلم الجاف فقط لا غير.

كما تم تخصيص غرفة عمليات برئاسة وكيل الازهر للتواصل المباشر مع المسئولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الإرسال على الواتساب.

وتم تخصيص رقمي واتساب لتلقى الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، على مدار اليوم، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب.

ورقما الواتساب هما: رقم واتساب مكتب فضيلة وكيل الأزهر ٠١٠٠٢٠٧٧٩٩٥ ـ رقم واتساب مكتب رئيس القطاع ٠١٢٢٣٣٤٣٠٠١ .