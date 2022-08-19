شهود عيان: سقوط سيارة من أعلى كوبري الجلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطدمت سيارة بالسور الحديدي لكوبري الجلاء وسقطت في نهر النيل، الجمعة، حسب شهود عيان.

تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة استغاثة من المارة بسقوط سيارة من أعلى كوبري الجلاء.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية لتمشيط نهر النيل والبحث عن ناجين.

رواية شهود عيان أفادت بأنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت بالسور الحديدي الجانبي لتسقط في نهر النيل دون تحديد عدد الركاب.

واستعانت القوات بمعدات الإنقاذ وأوناش الحي لرفع حطام السيارة المنكوبة، وسط فرض كردون أمني من قبل الشرطة.