اندلاع حريق بكنيسة في البراجيل.. والمعاينة تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود بكنيسة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بقرية البراجيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال.

سرعة الانتقال ومساهمة الأهالي ساهمت في السيطرة على الموقف دون إصابات، وسط تواجد مسؤولي طوارئ الكهرباء وحي الشمال.

وعمل رجال الكهرباء على إصلاح العطل، وتبين بالفحص حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء.