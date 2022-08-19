أمن القاهرة يكثف تحرياته لكشف ملابسات العثور على جثة داخل سيارة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية داخل سيارة ميكروباص بموقف السلام.

كان قد تلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام أول يفيد بورود بلاغ من السائقين بموقف السلام، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل الميكروباص بالموقف بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من عمره ووجود وشم على أحد ذراعيه، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال سائق السيارة وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبالتحري تبين أن المتوفى استقل السيارة أثناء توجهها إلى موقف السلام، وجلس بين الركاب، وعندما وصلت السيارة للموقف نزل جميع الركاب من السيارة عدا المجني عليه، فتوجه قائد السيارة إليه لإيقاظه لكن الشاب لم يستجب للسائق، وتبين أنه فارق الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.