شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح اللحوم والسلع اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، في فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين ، وسيتم الصرف اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، لعدد 9.1 مليون أسرة، حيث سيتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، مع زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه و200 و300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.