انتشال جثة قتيلة مجهولة الهوية من ترعة المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة طافية بترعة المنصورية بمركز منشأة القناطر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بالترعة المشار إليها بالقرب من أحد الكباري.

انتقل رجال المباحث إالى محل البلاغ بقيادة العقيد تامر صالح مفتش شمال أكتوبر، وتبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية ترتدي ملابسها كاملة، مقيدة بالحبال، ونقلت إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة.

ويعكف المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، ومعاونيه الرائد كريم عبد الحميد والنقيب مهند زاهر على فحص بلاغات التغيب في الأقسام المحيطة، وسؤال شهود عيان انتظارا لتقرير البصمة الوراثية لتحديد هويتها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.