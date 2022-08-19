"خناقة انتهت بجثة".. مقتل شخص طعنا في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص إثر مشاجرة بمركز منشأة القناطر، الخميس.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية أبو غالب.

انتقل رجال المباحث إلى موقع المشاجرة بقيادة العقيد تامر صالح مفتش فرقة شمال أكتوبر، وعثر على جثة شخص يدعى "م.ش" بها 4 طعنات بالصدر.

التحريات الأولية للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، بينت أن مشاجرة نشبن بين طرقين بالقرب من أحد المساجد، نتج عنها سقوط القتيل على يد آخر بسلاح أبيض.

جرى نقل الجثة الى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.