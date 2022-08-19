قتيل وتحرير رضيعة.. كواليس مأمورية الرصاص في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجحت الأجهزة الأمنية فى تحرير طفلة مختطفة ومصرع أحد مرتكبى الواقعة وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد عنصرين إجراميين شديدى الخطورة مرتكبا واقعة اقتحام منزل أحد المواطنين كائن بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بحوزتهما سلاح أبيض "سكين" وتهديد زوجته والاستيلاء على مبلغ مالى وهاتفها المحمول واختطاف رضيعتها (عمرها شهرين)، ولاذا بالهرب وطلبا مبلغ مالى نظير إطلاق سراح الطفلة المختطفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادر أحدهما بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – خزينتين – عدد من الطلقات لذات العيار)، وأمكن ضبط الآخر وبرفقته الطفلة المختطفة وتم تحريرها وإعادتها لذويها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع المتهم الأول على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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