شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع إجراءات التشغيل الرسمى للتأمين الصحى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مساء اليوم، غرفة العمليات المركزية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك عقب جولته التفقدية المفاجئة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بمستشفى فايد التخصصي، إضافة إلى متابعة الإجراءات التنفيذية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية.

واطمئن الدكتور أحمد السبكي، خلال تفقده غرفة العمليات المركزية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمجمع الإسماعيلية الطبي على سير العمل بالغرفة، والقدرة على التعامل الفوري مع الأزمات بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الغرفة مجهزة بأحدث أجهزة الاتصالات التكنولوجية الحديثة للتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، جولته التفقدية، بعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة ومتابعة الإجراءات التنفيذية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظة بداية من العام المالي الحالي 2023/2022.

وضم الاجتماع، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور علي رفعت، مدير المكتب الفني بفرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد بركات، مدير عام التأمين الصحي، والدكتورة فاطمة جعفر، مدير المكتب الفني للتأمين الصحي، والدكتور محمد أحمد، مدير إدارة الشئون الطبية بالتأمين الصحي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الخطوات التنفيذية للمرحلة الانتقالية لإنهاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي بالإسماعيلية، للاعتماد بشكل كامل على نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على ضرورة تيسير حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، خلال المرحلة الانتقالية، وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية، والمتابعة الحثيثة من فريق العمل لمتابعة رحلة علاط المريض من بداية دخوله للمنشأة الصحية وحتى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة ورضائه الكامل عنها تماشيًا مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، جولته، بعقد لقاء مع الأطقم الطبية والإدارية بمجمع الإسماعيلية الطبي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، واستدامة تقديمها بأحدث المعايير العالمية.

وفي نهاية اللقاء، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، الجهود المبذولة من الأطقم الطبية والإدارية وكافة العاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، موجهًا لهم الشكر ومؤكدًا على استمرارية بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية بشكل دائم لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.