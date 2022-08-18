شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الشيخ جابر طايع لحصوله على درجة الدكتوراه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، بحصوله على الدكتوراة من كلية الآداب جامعة المنوفية عن رسالة بعنوان: "جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف من عام 2000 حتى عام 2020".

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسن خطاب، وكيل كلية الأداب، الدكتور محمد أبو هاشم، ئائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الدكتور ياسر عطية، رئيس قسم الدراسات الإسلامية.

وحضر المناقشة قيادات وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، وعدد من علماء وزارة الأوقاف،الشيخ زكريا الخطيب، مدير مديرية أوقاف المنوفية، الشيخ عبد الباسط عمارة، مدير إدارة أوقاف شرق مدينة نصر، والشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء، والشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، والشيخ السيد عبد القادر، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين، والشيخ حازم جلال، إمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى.