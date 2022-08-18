شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعود من ألمانيا بعد إجراء فحوصات طبية ويمارس عمله الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من ألمانيا، حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية بألمانيا ضمن رحلة علاجية، ومن المقرر أن يواصل فضيلته مهام عمله الأسبوع القادم. وأكدت مصادر بمشيخة الأزهر أن فضيلته بخير.

جدير بالذكر أن الإمام الأكبر أجرى فحوصات طبية في شهر سبتمبر من العام الماضى، حيث من المتوقع عودته نهاية الأسبوع الجارى.