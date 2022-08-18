ضبط أحد الأشخاص بالأقصر لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالأقصر لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إسنا) بالحفر بمسكنة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم العثور بمسكنه على (حفر ينتهى بسراديب – شواهد أثرية "كمية من الحجر الرملى وتشوينات من الأتربة ناتجة عن أعمال الحفر) كما تم ضبط (2 إناء من الفخار ترجع لأحد العصور التاريخية – قطعة من الحجر الرملى – الأدوات المستخدمة فى الحفر).

بمواجهة المتهم إعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر، وتحرر المحضر اللازم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الحفر والتنقب عن الآثار.