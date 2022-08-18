بعد إثارتها على الفيس بوك.. الجهات المعنية تبدأ إصلاح رصيف دائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قامت العديد من الجهات المعنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بإصلاح الرصيف الذي اشتكى منه عدد من المواطنين بالطريق الدائري.

وكانت الساعات الماضية، شهدت تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور لرصيف في وسط الطريق الدائري في اتجاه المعادي قبل نزلة الأوتوستراد، والذي تسبب في بعض حوادث المرور.

وبدأت الجهات المعنية بإجراءات إصلاح الرصيف بعد التنسيق مع إدارة المرور، وتركيب أعمدة الإنارة اللازمة، والعواكس قبل هذا الرصيف، وكذلك وضع لوحات استرشادية قبل مسافة من المنطقة الخاصة بالشكوى.

شكاوى المواطنين جاءت بسبب تفاجئهم بالرصيف في وسط الطريق، وعدم قدرتهم على تفاديه خاصة في ظل عدم توافر الإنارة الكافية بتلك المنطقة.

وحظر عدد من المواطنين، للسائقين المترددين على تلك المنطقة بتوخي الحذر والالتزام بأحد جانبي الطريق سواء من الأيمن أو الأيسر لحين انتهاء كامل الإصلاحات.