شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات مئوية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية وباقي أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يشهد نشاطا للشبورة المائية، خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2 متر، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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