"حياة كريمة للمصريين بالخارج".. المستشار القانوني للجالية بالسعودية: نحتاج تأمين شامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال المستشار نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في السعودية، إنَّه قدَّم مقترحًا لوزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، وهو عبارة عن مبادرة "حياة كريمة للمصريين بالخارج"، حيث تضم أغلب الإشكاليات الخاصة بالمصريين ليس في السعودية ولا في الخليج فقط وإنما لأغلب مشكلاتهم في الخارج بشكل عام، سواء الصحية أو التعليمية أو القانونية أو الاجتماعية.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أنَّ المقترح تضمَّن عرض بعض الأطروحات والأفكار لحل تلك الإشكاليات، إذ تبدأ بالناحية القانونية الخاصَّة بالمغترب، فور تفكيره في العمل بالخارج، بتوضيح ما هو عقد العمل والبلد التي سيسافر إليها وما هي قوانينها وقوانين العمل فيها، مع محاولة تأمين له كل أموره القانونية، كتدبير احترازي له قبل سفره.

وأشار إلى أنَّه بذلك سيتم التوضيح له هل عقد العمل صالح أم غير صالح ويحفظ حقوقه أم لا وما هي المشكلات الموجودة في عقد العمل، علاوة على تعريفه بالقوانين العامة للدولة التي سيُسافر إليها وكيف يتحاشى الخطأ في قوانين بعينها، وكيف يُطبَّق ذلك عمليًّا قبل صدور تصريح للعمل للعامل قبل سفره.

ولفت إلى أهمية حصول العامل على دورة تدريبية لشرح العقد وغيره، وقبل حصوله على تصريح العمل عليه أن يُثبت أنه حصل عليها عن طريق القوى العاملة أو النقابات أو الجمعيات أو الاتحاد، حيث إنَّ هذه المؤسسات عليها أن تتعاون وتتكاتف.

وأوضح أنَّ المبادرة تُناقش الوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج، وهي شاملة وليست للجثامين فقط، كما عرضت سابقًا في عهد وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم.

وذكر أنَّه يوجد توضيح في المبادرة، بضرورة أن يكون هناك عرضًا شاملًا للمصريين بالخارج، للوثيقة ويحصل عليها قبل سفره، إذ يوجد شركات عديدة للتأمين، لافتًا إلى أنَّه يُمكن تقديم مقترح للوزيرة، ومن ثمَّ التفاوض مع شركات التأمين لتقديم تأمين شامل على المصريين بالخارج.