رشا راغب: مستعدون لتوفير الجهود لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أهمية وجود تكامل بين أدوار الهيئات والجهات والمؤسسات في مبادرة دعم المشاريع الخضراء على مستوى الجمهورية.

وأشار رشا راغب، بحسب بيان الأكاديمية، إلى اهتمام الأكاديمية بالاستثمار في رأس المال البشري، واستعدادها لتوفير جميع الجهود لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة.

جاء ذلك تعقيبا على مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تهدف إلى دعم المشاريع الخضراء على مستوى الجمهورية في إطار استعداد الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP27"..

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة، إلى أن أهمية المبادرة تكمن فى استهدافها الحفاظ على البيئة والمناخ لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأنها ستشمل كافة محافظات الجمهورية.