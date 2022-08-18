يباشر عمله الأسبوع المقبل.. شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد إجراء فحوصات طبية بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، عودة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى أرض الوطن، بعد انتهاء الفحوصات الطبية بألمانيا.

وقال شومان عبر صفحته في "فيسبوك"، الخميس،"حمدا لله على سلامة الإمام الأكبر، فقد عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن، ويباشر عمله من مكتبه بداية الأسبوع المقبل".

كان الشيخ محمد الطيب، شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام الأكبر، بعد سفرة لإجراء بعد فحوصات طبية بالخارج.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر سافر إلى ألمانيا وفرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية والتي يجريها كل عام من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وطمأن الشيخ محمد الطيب، محبي شيخ الأزهر الشريف على حالتة الصحية، مؤكدا أنه بأفضل صحة وحال، مشيرا إلى أن السفر للخارج جاء من أجل الاطمئنان فقط.

واعتاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في مثل هذا الوقت من كل عام، السفر للخارج لإجراء فحوصات طبية على العمود الفقري.