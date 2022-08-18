برلمانية: تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي خطوة مهمة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان التعديلات الوزارية الأخيرة، خطوة هامة لاستكمال متطلبات ومقومات المرحلة القادمة، في ظل وضع العديد من الاستراتيجيات طويلة المدى، والتي تتطلب استمرارية في التنفيذ بأفكار جديدة وانشطة متعددة، الأمر الذي كان هناك ضرورة لإجراء تعديل وزراء وضخ دماء جديدة في الحكومة لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضافت في بيان لها، أن قرار تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي الجديد بعد أن قدم طارق عامر اعتذاره عن استكمال مدته، خطوة مهمة نحو تطوير الأداء، لا سيما في ظل عبور الدولة المصرية من مأزق اقتصادي عصيب فرضته الأزمات العالمية والحروب الناشبة بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يستلزم تغيير السياسات المتبعة والتفكير خارج الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتقويته لكي يحتفظ بصلابته وقوته.