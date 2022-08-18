حالات جوية متطرفة.. الأرصاد: جفاف يضرب أوروبا وعواصف رعدية في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالات جوية متطرفة ضربت الكثير من دول العالم هذا العام.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن موجات شديدة الحرارة تكررت على أوروبا هذا الصيف على غير العادة؛ أدت إلى اندلاع الحرائق في غابات فرنسا وانجلترا وإسبانيا؛ كما أثر الجفاف على الكثير من المناطق حيث جف نهر لويرا في فرنسا واختزل في مشهد من التلال؛ كما ذاب الجليد في جبال الألب وتحولت بحيراته إلى مكان غريب لم ير من قبل.

وتابعت: "تحولت بعض أراضي القارة الأوروبية إلى جفاف ينتظر الخريف ليبحث عن الأمطار المفقودة خلال فصل الصيف، وبسبب هذا الاحترار المتطرف وارتفاع درجة حرارة سطح البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون الأمطار طوفانية وغزيرة على غير العادة، هذا ما تنتظره أوروبا الخريف المقبل".

وقالت الهيئة: "على النقيض تمامًا تعرضت الإمارات والسعودية واليمن وعمان إلى أمطار متفاوتة الغزارة وعواصف رعدية شديدة ولكن هذه طبيعة الطقس خلال هذا الوقت من العام في الدول السابقة؛ ولكن شدة العواصف وكمية الأمطار لم تكن طبيعية وغير معتادة".