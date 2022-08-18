الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الجزائر؛ قيادة وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات، التي أودت بحياة عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

وأعرب الإمام الأكبر عن تضامن الأزهر الشريف مع الشعب الجزائري في مصابه الجلل، كما يتقدم فضيلته بخالص العزاء إلى أُسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يصرف عن شعب الجزائر الشقيق شر هذه الحرائق وأضرارها، وأن يحفظ العالم أجمع من تلك الكوارث.