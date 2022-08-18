شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تصرف مكافأة مالية لأخصائي الأطفال المبتسرين ومشرف تمريض بفايد التخصصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بصرف مكافأة مالية للدكتورة ميرفت عبدالمعز، أخصائي الأطفال المبتسرين، والممرض محمود إبراهيم، مشرف التمريض بقسم الرعايات المركزة، بمستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتميزهم في أداء عملهم نحو خدمة وعلاج المرضى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة للدكتور أحمد السبكي، اليوم، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، الأقسام المختلفة بمستشفى فايد التخصصي، ومنها أقسام (الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، الكُلى، الحضانات، الرعايات المركزة، الأشعة)، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية، على استطلاع آراء المرضى والمترددين حول الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، والتي جاءت جميعها إيجابية، حيث أشادوا بتميز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم بالمستشفى.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بمستشفى فايد التخصصي على مجهوداتهم المبذولة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والتزامهم بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى في الخدمة الطبية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على ضرورة استدامة تقديم الخدمات والرعاية الصحيه المتكاملة للمنتفعين بأعلى جودة، وكذلك استمرارية الارتقاء بالخدمات لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى وتقديمها بأحدث المعايير العالمية.