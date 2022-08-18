تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية للحكومة.. غدا باليوم السابع

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" مدبولى فى أول اجتماع لـ «الوزراء» بعد التعديلات الأخيرة: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية للحكومة.. رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى على تجديد الثقة.. ويؤكد: أجهزة الدولة قدمت كل سبل الدعم والرعاية لمصابى حادث كنيسة «أبى سيفين»

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