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النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - انتهت تحقيقات النيابة العامة أمس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة « الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين » بإمبابة، وذلك بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من وقوعه.

 

ويستعرض الخليج 365 خلال الإنفوجراف التالى أهم النقاط التى شملها بيان النيابة العامة.

 

* أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.

* سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار

* أدى عودة التيار لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد 

* زيادة الأحمال أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر

* سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا أكدوا اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة

* سمع الشهود صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها

* الحريق نشبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ 

* أكدت تحريات الشرطة وأيدها الشهود أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق

* انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات

 


النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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