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شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت تحقيقات النيابة العامة أمس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة « الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين » بإمبابة، وذلك بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من وقوعه.
ويستعرض الخليج 365 خلال الإنفوجراف التالى أهم النقاط التى شملها بيان النيابة العامة.
* أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.
* سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار
* أدى عودة التيار لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد
* زيادة الأحمال أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر
* سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا أكدوا اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة
* سمع الشهود صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها
* الحريق نشبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ
* أكدت تحريات الشرطة وأيدها الشهود أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق
* انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات
النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف