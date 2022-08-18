شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنفى العمدية فى حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت تحقيقات النيابة العامة أمس الموافق السابع عشر من شهر أغسطس الجاري إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة « الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين » بإمبابة، وذلك بعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من وقوعه.

ويستعرض الخليج 365 خلال الإنفوجراف التالى أهم النقاط التى شملها بيان النيابة العامة.

* أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.

* سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار

* أدى عودة التيار لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد

* زيادة الأحمال أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر

* سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا أكدوا اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة

* سمع الشهود صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها

* الحريق نشبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ

* أكدت تحريات الشرطة وأيدها الشهود أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق

* انتهت النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات