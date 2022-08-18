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التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022

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القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2022,2023، أسبوعا على أن يبدأ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر 2022 لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة للغات.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أكدت أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

 

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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