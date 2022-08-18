شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا على مستوى العالم بنسبة 24% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، عن تراجع إصابات كورونا بنسبة 24% عالميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 593 مليونا و359 ألفا و909 حالات.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و445 ألفا و674 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.