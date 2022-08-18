لم يكتفي بانتحال صفة طبيب.. مسجل خطر يروج لإجراء عمليات عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسجل خطر؛ لانتحاله صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

معلومات وردت أكدتها تحريات مباحث حماية الآداب انتحال شخص له معلومات جنائية مقيم دائرة قسم شرطة العمرانية صفة طبيب، وإنشاء حساب عبر "فيسبوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى هاتفي محمول.

بمواجهته أقر بانتحاله صفة طبيب بشرى، وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.