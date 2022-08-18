مباحث القاهرة تداهم مصنعًا لـ "مخدر الموت" في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عنصرين إجراميين مسلحين؛ لقيامهما بتصنيع مخدر الأستروكس، واتخاذهما إحدى الشقق السكنية بالمقطم، وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت عقب تقنين الإجراءات، في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية من مخدر البودر تستخدم فى تصنيع مادة الإستروكس المخدر، ومبلغ مالي، وميزان حساس.. وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار به، بالاشتراك مع عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة.

وقد أمكن ضبط الأخير، وبحوزته كمية من الإستروكس المخدر، وكمية من مخدر الآيس، وفرد خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمناقشتهما أقرا بقيام الأول باستئجار إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر.

وباستهداف الشقة المشار إليها، عُثر بداخلها على كميات من المواد المستخدمة في تصنيع مادة الإستروكس المخدر، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وعدد من الأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة.

وأقرا المتهمان بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما، من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.