للمشروعات الخضراء والذكية.. بدء تنفيذ المبادرة الوطنية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن الجهود الحكومية التي تبنت المبادرة فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

جاء ذلك تأكيدا على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو الخارج.

وأضاف محافظ أسوان أن تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر 2022، على الرابط (اضغط هنا)، وسيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادى لكيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة في 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

وكشف اللواء أشرف عطية أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والإستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.

مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين الأخير جرى ترشيح عدد من المشروعات الخضراء والذكية التي يمكن تمويلها في إطار المبادرة، وتقوم لجنة فنية بمراجعة وتصنيف المشروعات وتحديد المشروعات ذات الأولوية لربطها بجهات التمويل ضمن المبادرة الوطنية، وهو الذي توازى مع تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية مستشارين من الوزارات المعنية كالتنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة والمجلس القومى للمرأة والجهات الأخرى.

وأوضح محافظ أسوان بأن المنافسة ستتم على 162 مشروع من كل المحافظات لإختيار 18 مشروع فائزا بحيث يتم حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الإستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) الذى تستضيفه مصر.

لافتا إلى أن اختيار المشاريع الفائزة سيكون مقرونا بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة وأحكام إتفاق باريس للمناخ، وسيتم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة.