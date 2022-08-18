الجيزة: رفع 650 حالة إشغال للباعة الجائلين والمحال التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي جنوب بالتعاون مع شرطة المرافق والمباحث وقسم الجيزة، شن حملات بشوارع الغرفة التجارية وربيع الجيزي والبحر الأعظم والمدبح القديم وأحمد ماهر وأعلى دائري محور المنيب.

وأسفرت الحملات عن رفع عدد (650) حالة إشغال وتنفيذ عدد 2 قرار غلق وتشميع لإدارة نشاط بدون ترخيص وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

جدير بالذكر، أن حملات محافظة الجيزة اليومية تتوالى لرفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية وإزالة للتعديات من الطريق العام في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز في ذلك الصدد.