محافظ القاهرة يسلم تصريح 30 كشكا أسفل محور شينزو بالهجانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

سلم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تصريح تشغيل لـ٣٠ كشكًا أسفل محور شينزو آبى بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا "كدفعة أولى للمستحقين الذين تم إزالة محلاتهم عند تطوير المنطقة.

وقال محافظ القاهرة، إن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل"، هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها على نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية حيث تم ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة مما يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تغيير واقع المنطقة وقاطنيها للأفضل.

وأكد محافظ القاهرة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات لقاطني المنطقة التي ظلت محرومة منها لعدة سنوات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأكشاك تم إقامتها بأماكن مميزة وبشكل لائق ويسمح بها بأنشطة مختلفة تتيح فرص عمل متنوعة ومصدر رزق جيد.

شهد الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.