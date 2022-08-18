شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تجرب سحب الدخان بمحطتى بدر وعدلى منصور بالقطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد يوم الأحد الموافق 21/8/2022 موعد لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة سحب الدخان بمحطتي عدلي منصور و بدر بمشروع القطار الكهربائي (LRT ) إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق بتلك المحطات في أوقات إجراء الاختبارات.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )، يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة، ومن المقرر أن ينقل حوالي مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولي التي تم افتتاحها، بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات مضيفا ان التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة.