شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم 30 كشكا للمستحقين أسفل محور "شينزو آبى" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تصريح تشغيل 30 كشكا أسفل محور شينزو آبى بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا " كدفعة أولى للمستحقين الذين تم إزالة محلاتهم عند تطوير المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة، أن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل" هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها علي نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية، حيث تم ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل " على تلك المنطقة ما يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تغيير واقع المنطقة وقاطنيها للأفضل.

وأكد محافظ القاهرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة الخدمات لقاطنى المنطقة التى ظلت محرومة منها لعدة سنوات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأكشاك تم إقامتها بأماكن مميزة وبشكل لائق ويسمح بها بأنشطة مختلفة تتيح فرص عمل متنوعة ومصدر رزق جيد.

شهد الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء احمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة.