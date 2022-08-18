شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر يلتقى متدربى برنامج فرصة ويشيد بالتعاون مع التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن؛ لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح سلامة، اليوم، خلال لقائه مع الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة ملتحقي برنامج (فرصة) طلاب الفرق النهائية، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن جامعة الأزهر لا تدخر جهدًا في سبيل الاهتمام بمنسوبيها من الطلاب والطالبات في مختلف الكليات، مؤكدا حرص الجامعة على رفع مستوى طلابها في جميع المجالات.

من جانبه أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، حرص الجامعة على توفير برامج تدريبية جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية.

ووجه صديق الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، الشريك الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م ، موضحًا أن برنامج (فرصة) يسعى لتخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار: (الانتقال من الحماية إلى الإنتاج والاستقلالية )؛ لتعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المختلفة، امن خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل ومساعدتها في الانتقال إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية، وحث صديق الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد؛ حتى يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم ومشرفين لأزهرهم الشريف.