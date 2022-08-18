شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من جمهورية القمر يزور العربية للتصنيع لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية.

جاء هذا خلال زيارة وفد عسكري ، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية بجمهورية القُمُر المتحدة.

تم بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية القُمُر, وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي.

وخلال تفقده، معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع أكد رئيس هيئة الأركان بجمهورية القُمُر المتحدة حرص بلاده علي تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيرا إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتي في إطار تعميق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا.