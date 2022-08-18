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النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث سير وزير التنمية المحلية بطريق العلمين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.

 

• أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام.

 

• السائق تسبب برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد.

 

• السائق قطع الطريق في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.

 

• النيابة العامة انتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.

 

• المعاينة أكدت محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين.

 

• أقر السائق بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة

 

• أمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق

 

• تم عرضِ السائق على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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