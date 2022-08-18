شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث سير وزير التنمية المحلية بطريق العلمين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهِ برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد رَكبهِ بعد قطعهِ لطريق الركْبِ في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.

• أمرت النيابة العامة بحبس قائد سيارة نقل ثقيل أربعة أيام.

• السائق تسبب برعونتِهِ وإهمالِهِ وعدم احترازِهِ في إصابة وزير التنمية المحلية وستةٍ مِن أفراد.

• السائق قطع الطريق في محاولةٍ لانتقالهِ إلى الجانب الآخر من الطريق.

• النيابة العامة انتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.

• المعاينة أكدت محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين.

• أقر السائق بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني على نحوِ ما أكد شهود الواقعة

• أمرت النيابة العامة بحبسِهِ احتياطيًّا على ذمة التحقيق

• تم عرضِ السائق على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة.