شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تبحث ترتيبات انعقاد مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ48 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة دولة المقر، بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية.

وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بـ"المطيرى" مقدما الشكر للمدير العام للمنظمة على الآداء الراقي الملموس الذي قام به خلال الفترة الماضية، ودور المنظمة وأهميتها ليس فقط فى مجالات العمل، وإنما فى مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجنى ثماره خلال الفترات القادمة على مستوى كافة الدول العربية، مشددا على العلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون في العديد من الملفات.

وأكد وزير القوى العاملة دور منظمة العمل العربية الفاعل فى دعم العمل والعمال بتمثيلها الفريد من أطراف الإنتاج الثلاث من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وانعقاد مؤتمرها الدوري للعمل العربي فى كل عام حرصاً منها على خدمة قضايا مجتمع العمل العربي فى كل الدول .

وشدد الوزير علي أن الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم للمنظمة فى تنظيم مؤتمر العمل العربي فى نسخته القادمة ، والتسهيلات اللازمة لتحقيق أهدافه المرجوة ، والخروج بتوصيات يمكنها أن تثري مجتمع العمل العربي المشترك .

من جانبه، تقدم "المطيرى" بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مهنئاً إياه بالمنصب الجديد، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة من الوزارات المهمة على مستوى العالم، فهى تتعامل مع مجتمع العمال فى مختلف القطاعات، وتساهم فى حل مشكلاتهم وتسهيل حصولهم على حقوقهم و مكتسباتهم التي كفلها لهم القانون .

وأكد "المطيري" حبه وتقديره لبلده الثاني مصر، بصفتها عضوا أصيلا في مجلس إدارة المنظمة، وما حظي به مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والأربعين بالقاهرة العام الماضي، والذي حظي برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت لنا خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن، مقدراً بإشادة الرئيس السيسي بجهود المنظمة في دعم الدول العربية في مجالات العمل، متمنيا للرئيس ولمصر بقيادته الحكيمة مزيداً من الرخاء والازدهار على مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب المطيري عن أمله أن يكون مؤتمر العمل العربي القادم فى نسخته 48 تحت رعاية الرئيس السيسي على غرار المؤتمر الماضى ، مع التأكيد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وأهم أولوياتها للدفاع عنها في جميع المحافل العربية والدولية مما يدعو جميع الدول العربية التكاتف حول تلك القضية المحورية .