شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة لندن يحذر من زيادة عمليات إطلاق النار والطعن بسبب الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عمدة لندن من ارتفاع عمليات إطلاق النار والطعن وسط مخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى مزيد من العنف ويسهل على العصابات جذب الشباب.

وفقا للجارديان، قال صادق خان إن ملايين الجنيهات الإسترلينية الأخرى توضع في مخططات لإبعاد الناس عن العنف وانتقد البعض عمدة حزب العمل بسبب سجله في الجريمة، وقال خان إن أكثر من نصف حوادث إطلاق النار في لندن وما يقرب من ربع جرائم القتل يعتقد أنها مرتبطة بالعصابات.

قال العمدة: "إنني قلق من زيادة محتملة في العنف هذا الصيف مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتهديد بعكس التقدم الذي أحرزناه في معالجة جرائم العنف، مثل الفقر ، ليس حتميًا ويجب على الحكومة الآن أن تفعل المزيد لتظهر أنها تشاركي التزامي ببناء لندن أكثر إنصافًا وأمانًا للجميع ".

قال خان إنه وضع أكثر من 8 ملايين جنيه إسترليني في برنامج خروج العصابات الذي ساعد مئات الشباب على الابتعاد عن الجريمة.

ساعد المخطط ، الذي تقوده جمعية Safer London الخيرية ، 430 شابًا ، مع 83 % تقليل نشاط العصابات أو تركه بشكل كبير.

قالت شيري بيك ، التي تقود Safer London ، إنها تعتقد أن الفقر والعزلة والصدمة تجعل الشباب عرضة لتجنيدهم وتجنيدهم في أعمال عنف.

وتابعت: "هناك الكثير الذي يتم القيام به لوقف زيادة العنف، ولكن ما نعرفه هو أن الظلم الاجتماعي وعدم المساواة هما المحركان لزيادة العنف من المهم أن نفهم أن العديد من شباب لندن ينشأون في بيئات شديدة السمية، مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف والاستغلال".