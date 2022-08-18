شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الأماكن الشاغرة لطلاب علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات صباح الخميس، وبدأت معامل التنسيق استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وفيما يلى ننشر قائمة الاماكن الشاغرة لطلاب علمى.

إعلام جنوب الوادي رياضة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق عين شمس

إعلام القاهرة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حقوق الفيوم

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

علوم السويس

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الارض بني سويف

زراعة الإسكندرية رياضة

ألسن بني سويف

آثار سوهاج

تربية دمنهور

زراعة الإسكندرية

تربية رياضية بنين دمياط

دار العلوم أسوان

تربية المنصورة

تجارة دمياط

تجارة كفر الشيخ

فنون جميلة (فنون) المنيا

معهد فني صحى بنها

تربية المنوفية بشبين الكوم

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض جنوب الوادي

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية

علوم الوادي الجديد

سياحة وفنادق المنصورة

تجارة بني سويف

طب بيطري الوادي الجديد

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحى بنى سويف

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم بنات عين شمس

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

حقوق سوهاج

تربية الإسكندرية

علوم جنوب الوادي رياضة

علوم أسيوط

تجارة جنوب الوادي

فنون تطبيقية بني سويف

علوم أسوان

طب بيطري المنوفية

ألسن سوهاج

علوم عين شمس

طب بيطري أسيوط

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم جنوب الوادي

طب بيطري القاهرة

علوم القاهرة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

علوم سوهاج

تجارة سوهاج

طب بيطري دمنهور

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

طب بيطري الإسكندرية

علوم دمنهور

علوم الإسكندرية

علوم بور سعيد

ألسن كفر الشيخ

طب بيطري سوهاج

علوم طنطا

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

سياسة واقتصاد السويس

طب بيطري المنيا

علوم دمياط

حقوق المنيا

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

علوم المنصورة

زراعة المنصورة

علوم العريش

آداب المنصورة

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم كفر الشيخ

علوم الزقازيق

طب بيطري العريش

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى بور سعيد

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى امبابة

طب بيطري مدينة السادات

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري مطروح

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري عين شمس

ألسن المنيا

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

علوم المنيا

طب بيطري جنوب الوادي

زراعة سوهاج

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم

علوم بني سويف

طب بيطري بني سويف

علوم بنها

طب بيطري بنها

علوم الفيوم

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض دمياط

حاسبات و معلومات العريش علوم

طب بيطري أسوان

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض بور سعيد

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

علوم دمنهور رياضة

فنون جميلة (فنون) أسيوط

علوم الزقازيق رياضة

حقوق القاهرة

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

حقوق طنطا

آداب العريش

حقوق الإسكندرية

علوم طنطا رياضة

حقوق أسيوط

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

معهد فني صحى رياضه اسيوط

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

تجارة المنصورة

تربية رياضية بنين بور سعيد

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

تجارة القاهرة

تجارة الإسكندرية

حقوق بني سويف

علوم المنصورة رياضة

آداب الإسكندرية

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

معهد فني صحى رياضه سوهاج

معهد فني صحى رياضه طنطا

حقوق المنصورة

تجارة الزقازيق

علوم الارض بني سويف رياضة

تجارة و إدارة أعمال حلوان

فنون جميلة (فنون) المنصورة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

علوم بور سعيد رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

علوم عين شمس رياضة

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات و معلومات العريش رياضة

ألسن عين شمس رياضة

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

علوم أسوان رياضة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

فنون جميلة (فنون) حلوان

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

إعلام القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

سياسة واقتصاد السويس رياضة

ألسن كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

فنون تطبيقية دمياط

فنون تطبيقية حلوان

معهد فني صحى رياضه المنصورة

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

معهد فني صحى رياضه بنها

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

تجارة عين شمس

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

علوم الإسكندرية رياضة

فنون جميلة (عمارة) حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

فنون تطبيقية بنها

علوم القاهرة رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

علوم البترول والتعدين مطروح

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

آداب المنيا

إعلام المنوفية

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

زراعة المنيا

فنى تمريض كفر الشيخ

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آثار دمياط

حقوق دمياط

تربية السويس

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

إعلام المنوفية رياضة

فني تمريض السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية مطروح

آثار و لغات مطروح

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية مطروح

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

تربية رياضية بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنات السويس

ألسن الفيوم

ألسن الفيوم رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

علوم السويس رياضة

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

سياحه وفنادق الاقصر

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

آثار القاهرة

آداب بني سويف

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

تربية بني سويف

ألسن المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

زراعة بنها بمشتهر

آداب بنها

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

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تربية رياضية بنين بنها

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حقوق انتساب موجه بنها

تجارة بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية بنها

فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

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كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضه

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضه

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية الإسكندرية رياضة

تربية عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية الزقازيق رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية سوهاج رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية بور سعيد رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

تربية سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

آداب سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

آداب حلوان

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العلوم الزراعية البيئية العريش

فنى تمريض أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

تربية نوعية فنية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم حلوان رياضة

آداب الوادي الجديد

آداب دمنهور

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

فنون جميلة (عمارة) المنيا

زراعة بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين المنصورة

علوم بنها رياضة

علوم الفيوم رياضة

علوم بني سويف رياضة

علوم المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

زراعة دمنهور

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية السويس رياضة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

علوم أسيوط رياضة

تجارة دمنهور

تربية الفيوم رياضة

تربية حلوان رياضة

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تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية جنوب الوادي

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية جنوب الوادي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

آداب جنوب الوادي

علوم دمياط رياضة

دار العلوم القاهرة

تربية رياضية بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية القاهرة

زراعة القاهرة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

آداب القاهرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية القاهرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

علوم سوهاج رياضة

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

زراعة جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

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تربية نوعية فنية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

إعلام بني سويف

زراعة أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

سياحة وفنادق بني سويف

تجارة بور سعيد

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تربية نوعية بور سعيد

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تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

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ش.مطاعم فني سياحة مطريه

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ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

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العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

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معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

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العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

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التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

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زراعة الإسكندرية بسابا باشا

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أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

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المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

تربية رياضية بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنات السويس

ألسن الفيوم

ألسن الفيوم رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

علوم السويس رياضة

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

سياحه وفنادق الاقصر

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

آثار القاهرة

آداب بني سويف

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

تربية بني سويف

ألسن المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

زراعة بنها بمشتهر

آداب بنها

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

حقوق انتساب موجه بنها

تجارة بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية بنها

فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

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ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

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الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

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معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

تربية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

آداب كفر الشيخ

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالى خدمة اجتماعيه المنصوره