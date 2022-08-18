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الأمم المتحدة: مصرع 22 شخصا فى تشاد جراء الأمطار الغزيرة

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القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمطار الغزيرة قتلت 22 شخصًا ودمرت أكثر من 2000 فدان من الأراضي الزراعية منذ يونيو في تشاد، ووفقًا للسلطات، تأثر أكثر من 110 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم.

ووفق بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة تضم مدينة نجامينا أكبر عدد من المتضررين من الفيضانات ، بأكثر من 41000 شخص حيث  تدعم الأمم المتحدة ، إلى جانب شركائها ، الحكومة في تقديم المساعدة الطارئة من الغذاء والمأوى وإدارة الملاريا وغيرها من المساعدات الحيوية.

وأِشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الاحتياجات الإنسانية قبل الفيضانات لم يتم تمويلها إلا بنسبة 34 في المائة اعتبارًا من منتصف أغسطس  وتم تلقي 171 مليون دولار من أصل 510 ملايين دولار كانت مطلوب فيما  تم إطلاق خطة استجابة شاملة ، بدعم من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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