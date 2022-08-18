شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. غدا غلق باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق غدا باب التسجيل للتقدم لاختبار القدرات بجامعة الأزهر، وتسجيل الطلاب الناجحين فى الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثانى - الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة تسجيل الطلاب -الناجحين في الدور الأول أو اللذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني- الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.